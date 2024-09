Morandi vrea sa investeaza peste 60 de milioane de lei intr-o fabrica de furaje

Una dintre cele mai importante afaceri private in domeniul agriculturii din judetul nostru, fabrica de carne Morandi, a solicitat un ajutor de stat in valoare de 37,5 de milioane de lei pe schema de ajutor de stat instituita prin H.G. NR. 300/2024, pentru o investitie totala de peste 62 de miloane de lei intr-o fabrica de furaje.Dupa cum anunta publicatia economica Ziarul Financiar, fabrica de carne Morandi, una dintre cele mai mari afaceri an domeniul carnii de pui, a solicitat un ajutor de ... citește toată știrea