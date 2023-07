Celebri oameni de radio Mihai Morar si Daniel Buzdugan vor realiza emisiunea matinala Morning Zu, de pe postul Radio Zu, maine dimineata, incepand cu ora 7:00, din Centrul Civic al municipiului Vaslui.Emisiunea Morning Zu, care poate fi ascultata in fiecare dimineata pe postul Radio Zu, in Vaslui pe frecventa 107.2 FM, iar in Barlad 97.3 FM, va fi realizata maine dimineata, intre orele 7:00 si 10:00, din Centrul Civic al municipiului Vaslui.Cei doi oameni de radio, Mihai Moraru si Daniel ... citeste toata stirea