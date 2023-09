Judecatorul care a hotarar arestarea preventiva pentru 30 de zile a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, arata in motivarea deciziei ca lasarea in libertate a inculpatului ar afecta grav increderea opiniei publice in capacitatea organelor judiciare de a actiona eficient. Totodata, coruptia amplifica neincrederea oamenilor in clasa politica, iar discrepanta care se creeaza la nivelul societatii, prin imbogatirea ilicita si excesiva a persoanelor corupte si starea de saracie ... citeste toata stirea