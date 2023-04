Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor o motocicleta marca Yamaha, in valoare de 35 de mii de euro, care figura ca fiind furata din Italia.Pe 23 aprilie 2023, in jurul orei 23.05, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova, de 39 de ani, care ... citeste toata stirea