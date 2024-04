Municipalitatea barladeana asigura: "Termenul de finalizare al Soselei de Centura va fi respectat!"

In week-end, reprezentantii Primariei Barlad au anuntat, prin intermediul unui scurt comunicat de presa, ca lucrarile la Varianta Ocolitoare (VO) a Barladului avanseaza si ca termenul de finalizare va fi respectat! Adica, asa cum a transmis si constructorul obiectivului de investitie, pana pe 30 iunie, Soseaua de Centura va fi data in folosinta."Lucrarea este finalizata fizic undeva la 86%, fara a exagera catusi de putin! Giratiile de la Trestiana si Simila sunt gata in proportie de peste 90%. ... citește toată știrea