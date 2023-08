Pentru al doilea an la rand, municipiul Vaslui de afla in finala, alaturi de Slobozia, din judetul Ialomita, pentru titlul "Capitala Tineretului din Romania" in 2025, un program initiat de Consiliul Tineretului din Romania, Federatia Tinerilor din Cluj, Grupul PONT si Banca Comerciala Romana."Aflat la a treia candidatura pentru titlul de Capitala a Tineretului, reamintim prin fapte, tuturor, faptul ca succesul se poate obtine doar pe baza unei mentalitati fondata pe o viziune pe termen lung, ... citeste toata stirea