"Vrem sa deschidem si in Vaslui o librarie", spune Serban Radu, unul dintre actionarii lantului de librarii Carturesti. Prima librarie Carturesti va fi deschisa in judetul Vaslui in municipiul Vaslui pana la sfarsitul anului.Lantul Carturesti pune pe harta librariilor sale si municipiul Vaslui, alaturi de noi librprii in Cluj, Arad si Craiova.Lantul de librarii Carturesti, controlat de Nicoleta Dumitru si Serban Radu, continua sa se extinda prin librarii noi in Cluj-Napoca, Arad, Craiova si ... citeste toata stirea