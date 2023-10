Un cetatean roman care conducea o masina inmatriculata in judetul Olt a incercat sa scoata din tara, pe la Albita, munitie letala, 12 cartuse de vanatoare de calibru 12 mm, ascunsa in portbagaj, in compartimentul rotii de rezerva.Pe 30 octombrie, in jurul orei 07.05, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a iesi din tara, un cetatean roman de 40 de ani, care conducea un autoturism, inmatriculat in judetul Olt.Cu ocazia ... citeste toata stirea