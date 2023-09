In acest week-end, barladenii sunt invitati la vernisarea unei noi expozitii organizate la Muzeul "Vasile Parvan" Barlad, in speta expozitia temporara "Aparate muzicale in miniatura", ce contine piese din colectia Muzeului Stiintei si Tehnicii "Stefan Procopiu" Iasi si colectia privata George Marici. Va fi inaugurata sambata si va putea fi vizitata pana pe 22 noiembrie.In acest week-end, Muzeul "Vasile Parvan" Barlad organizeaza expozitia itineranta "Aparate muzicale in miniatura", al carei ... citeste toata stirea