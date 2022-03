"Naveta" Barlad - Palanca a motociclistilor de la "Bikerboyz" Barlad, soldata cu salvarea a 23 de refugiati ucrainieni

Asa cum ne-au obisnuit de ani de zile, motociclistii din cadrul clubului "Bikerboyz" Barlad nu au ramas indiferenti la criza umanitara provocata de razboiul din Ucraina si s-a implicat activ in salvarea lor: s-au deplasat sute de kilometri cu tone de ajutoare in Vama Palanca (situata intre Ucraina si Republica Moldova) si au adus la Barlad 23 de refugiati, mame si copii.La o saptamana de la declansarea razboiului din Ucraina, inimosii baieti inscrisi in clubul "Bikerboyz" Barlad, cunoscuti in ... citeste toata stirea