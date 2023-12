Necesitatea preventiei HIV-SIDA a fost subliniata in cadrul dezbaterii anuale dedicate problematicii persoanelor seropozitive, organizata de Asociatia "Iris" Vaslui.Organizata cu scopul marcarii Zilei Mondiale de Lupta Impotriva HIV-SIDA, dezbaterea face parte din Campania Nationala derulata de Federatia UNOPA, sub sloganul "Nu-ti feri privirea!".In judetul Vaslui exista la aceasta data un numar de 137 de persoane adulte cu HIV, nefiind inregistrati in evidentele sanitare copii infectati cu ... citeste toata stirea