Pe 09 octomrbie 2023, un grup de 27 nevazatori vasluieni, a vizitat Manastirea Movila lui Burcel, Catedrala Episcopala din municipiul Husi si Manastirea Dimitrie Cantemir. Din pacate, nu a putut fi vizitat monumentul de la Podul Inalt, care era in reparatii, accesul fiind interzis."Dupa finalizarea pelerinajului la aceste locuri sfinte am continuat socializarea la un restaurant, unde am servit masa", spun reprezentantii Asociatiei Nationale a Nevazatorilor din Romania, fialiala Vaslui.Aceasta ... citeste toata stirea