Nicio zi fara soferi bauti in trafic

Vineri, 1 iulie, la ora 22.53, politistii din cadrul Politiei Municipiului Barlad - Biroul Rutier, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada George Enescu, din municipiul Barlad, au oprit in trafic, pentru control, un autoturism inmatriculat in judetul Vaslui, condus de catre un barbat in varsta de 44 de ani, din aceeasi localitate. Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de 0.43 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, ... citeste toata stirea