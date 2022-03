Nivelul radioactivitatii mediului in judetul Vaslui se situeaza in limitele normale pentru aceasta perioada, au informat reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului (APM).Potrivit unui comunicat de presa transmis de reprezentantii institutiei, fluxurile de date zilnice si lunare pentru situatii normale, cat si procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare, precum si fluxul de date in cazul sesizarii unei depasiri a pragurilor de atentionare, avertizare si alarmare sunt bine ... citeste toata stirea