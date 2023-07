Seara trecuta, dupa furtuna care a venit cu un vant de peste 100 de km pe ora, pompierii vasluieni au fost solicitati sa intervina nu numai in municipiul Vaslui, unde un acoeperis a cazut peste o benzinarie si un autobuz. ci si in alte cinci localitati. In general, a fost vorba despre degajarea acoperisurilor luate de vant, precum si a arborilor prabusiti pe sosea ori locuinte.In municipiul Vaslui, pompierii au intervenit pentru degajarea acoperisului unui restaurant care a fost purtat de vant ... citeste toata stirea