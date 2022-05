Noaptea Muzeelor la Barlad - program dens, dedicat Stiintei, Artei si Culturii

O initiativa generoasa lansata in anul 1997, la Berlin, s-a transformat intr-un mare eveniment cultural, patronat de Consiliul Europei, UNESCO si Consiliul International al Muzeelor (ICOM), prin care numeroase muzee, in parteneriat cu diverse alte institutii de cultura, isi deschid portile, simultan, pana tarziu in noapte.Muzeul barladean s-a raliat, in urma cu mai multi ani, acestei atat de generoase initiative, care reprezinta pentru public o frumoasa invitatie care aduce in centrul atentiei ... citeste toata stirea