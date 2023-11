In scurt timp, pacientii care vor ajunge la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, in special in sectiile de Medicina interna si Cardiologie, vor beneficia de investigatii medicale mai amanuntite, intrucat au fost achizitionate noi echipamente medicale performante.Anuntul a fost facut luni, 20 noiembrie, de catre conducerea spitalului, prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de socializare, care a mentionat ca noile achizitii au fost posibile gratie unei finantari primite de la ... citeste toata stirea