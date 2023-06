Barladenii nu mai au niciun motiv sa refuze depozitarea selectiva a deseurilor menajere, de sticla, de plastic si metal, de hartie si carton. Ieri, au fost amplasate prin oras alte zece module ecologice achizitionate de autoritati pentru a le veni in sprijin cetatenilor care inca nu stiu unde sa duca fiecare tip de gunoi produs in gospodarie."In cadrul dezbaterilor privind bugetul local, am propus achizitionarea a zece module ecologice. Astazi (marti, 6 iunie, n.r.), acestea au devenit o ... citeste toata stirea