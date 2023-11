Pentru a raspunde nevoilor locuitorilor municipiului Vaslui operatorul de transport public SC Transurb Vaslui a propus Consiliului Local al municipiului Vaslui aprobarea infiintarii unor noi statii de autobuz: pe strada Calugareni, pe strada Cornului si in Bahnari.SC Transurb SA, peratorul de transport public din municipiul Vaslui, are in vedere infiintarea mai multe statii de autobuz in oras, pentru a raspunde cererilor clientilor. O statie va fi infiintata pe strada Calugareni (DN15), in ... citeste toata stirea