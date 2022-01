Norvegienii platesc o firma din Olt pentru eficientizarea iluminatului public din Barlad

Veste buna pentru barladeni! Singura oferta depusa pentru obtinerea contractului de lucrari ce vizeaza eficientizarea iluminatului public din Barlad a fost declarata castigatoare. Astfel, investitia in valoare de aproape 6,4 milioane lei cu TVA, din fonduri norvegiene, va fi executata de firma SC Globalserv Elin SRL din judetul Olt. Contractul a fost semnat la inceputul saptamanii si are o durata de implementare de patru luni.Licitatia lansata de Primaria Barlad, in luna august 2021, pentru ... citeste toata stirea