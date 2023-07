Intrucat, in prezent, in judet functioneaza prea putine azile de batrani comparativ cu nevoile reale, reprezentantii Asociatiei "Filantropia Ortodoxa" Husi anunta deschiderea unui nou camin pentru persoane varstnice in comuna Botesti, mai exact in localitatea Gugesti. Noul obiectiv va putea gazdui noua persoane ce vor fi cazate in patru camere, noii beneficiari urmand sa se bucure de tot confortul necesar."Asociatia *Filantropia Ortodoxa* Husi, cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Ignatie, ... citeste toata stirea