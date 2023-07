8,7 hectare de grau au ars, in aceasta dupa amiaza, intr-un incendiu care a curpind un lan de grau din Rebricea. Prin interventia prompta a pompierilor negresteni si vasluieni au fost salvate 24 hectare cultivate cu grau si 30 hectare cultivate cu porumb si floarea soarelui.Pompierii negresteni au intervenit in aceasta dupa amiaza cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un lan de grau, in extravilanul localitatii Rebricea, comuna ... citeste toata stirea