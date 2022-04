Noul pod pod peste Siret, din judetul Galati, va influenta traficul pe relatia Tisita - Tecuci - Barlad - Vaslui - Crasna - Iasi

Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat castigatorul contractului pentru proiectarea si executia Podului de la Cosmesti, pe DN24, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.Potrivit acestuia, antreprenorul roman are la dispozitie 5 luni pentru proiectare si 19 luni pentru constructia efectiva. "In cadrul contractului in valoare de 146,49 milioane de lei fara TVA, finantat din fonduri europene, ... citeste toata stirea