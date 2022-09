Nu a vazut trenul si masina i-a fost lovita in plin

Masina a fost lovita in plin de tren, pe care soferita nu l-a vazut si a incercat sa treaca linia ferata neasigurandu-se. Accidentul s-a produs in aceasta dupa amiaza la Gara Rosiesti. Alaturi de o pasagera, soferita a fost scoasa din masina de alti soferi, care au asistat la accident, si transportate apoi de urgenta la spital de ambulante SMURD. Ambele sunt ranite grav.Pompierii vasluieni au intervenit in aceasta dupa amiaza cu forte si mijloace specifice la un accident feroviar produs in ... citeste toata stirea