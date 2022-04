Nu scapam de soferii beti!

Sambata, 9 aprilie, la ora 23.02, politistii din cadrul Sectiei nr. 6 Politie Rurala Negresti, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu in comuna Todiresti, au oprit in trafic, pentru control, un autoturism inmatriculat in judetul Iasi, condus de catre un barbat in varsta de 24 de ani, din localitatea Rafaila. Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o valoare de 0.50 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la ... citeste toata stirea