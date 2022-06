Numai 76 de elevi vor primi calculator prin "Euro 200"!

Daca, in 2020, numarul beneficiarilor din judet ai programului guvernamental "Euro 200" era de 279, iar in 2021 a scazut la 70, in acest an, pe lista celor care-si pot achizitiona un calculator cu bani de la stat figureaza doar 76 de elevi din judet.Asa cum este prevazut in calendarul pentru acordarea ajutorului financiar in vederea achizitionarii de calculatoare in anul 2022 aprobat prin Ordinul nr. 3.020/10.01.2022, zilele trecute, a fost afisata lista cu elevii beneficiari ai Legii 269/2004 ... citeste toata stirea