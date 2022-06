Numarul copiilor cu autism, in crestere constanta de la un an la altul in judet

Numarul copiilor diagnosticati cu autism si elemente autiste a cunoscut o crestere constanta in ultimii ani la nivelul judetului Vaslui, la aceasta data fiind in evidentele specialistilor 388 de astfel de copii.Conform datelor furnizate de reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, in cursul anului 2019 erau in evidentele institutiei 337 de copii cu tulburari de spectru autist, in anul 2020 numarul acestor copii a crescut la 358, iar anul ... citeste toata stirea