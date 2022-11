Numarul virozelor si al pneumoniilor continua sa creasca: aproape 1.000 de imbolnaviri intr-o saptamana!

Saptamana trecuta, putin sub 1.000 de persoane din judet au fost diagnosticate cu viroze respiratorii si pneumonii, cele mai multe fiind copii pana in 14 ani si persoane din grupa de varsta 15-49 ani. Fata de saptamana anterioara, numarul imbolnavirilor a crescut cu 289 de cazuri. Din fericire, nu s-au semnalat cazuri de gripa in acest sezon.In intervalul 14 - 20 noiembrie, medicii din judet s-au confruntat cu 974 de cazuri de infectii respiratorii, dintre care 899 au fost viroze si 75 ... citeste toata stirea