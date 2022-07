O atleta CSS Barlad va reprezenta Romania la Campionatul Balcanic U20, la aruncarea sulitei

Datorita rezultatului extraordinar obtinut, la inceputul lunii, la Campionatul National de Atletism U20, la proba de aruncare a sulitei, atleta Stefania-Paula Cristea-Buhus, legitimata la CSS Barlad, se numara printre sportivii romani care vor reprezenta tara la Campionatul Balcanic de Juniori 1, adresat atletilor sub 20 de ani. Competitia sportiva va avea loc in week-end, in Denizli, Turcia.Sectia de Atletism din cadrul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad are, din nou, toate motivele sa se ... citeste toata stirea