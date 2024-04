O brigada romaneasca cu vasluianul Ovidiu Artene pe margine va arbitra meciul Barcelona - PSG, din sferturile Ligii Campionilor

Vasluianul Ovidiu Artene, arbitru asistent in brigada lui Istvan Kovacs, va arbitra marti seara, de la ora 22:00, la cel mai inalt nivel al fotbalului european, meciul din returul sferturilor Champions League dintre FC Barcelona si Paris Saint-Germain.UEFA l-a delegat pe pe arbitrul roman Istvan Kovacs la centrul meciului FC Barcelona - PSG (3-2 in tur), in returul sferturilor Ligii Campionilor. Cel mai prestigios arbitru roman va fi ajutat de pe margini de vasluianul Ovidiu Artene (foto ... citește toată știrea