O femeie in varsta de 93 de ani a fost sfasiata de caini

In aceasta dimineata paznicul de la Ferma Piscicola 2 din localitatea Carja, suburbia a orasului Murgeni, a solicitat ambulanta deoarece a gasit in fata fermei o femei in varsta de 93 de ani, complet dezbracata, inconstienta si cu urme de agresiune. A fost alocata ambulanta C2 cu medic de la Barlad. Femeia a decedat in ambulanta, manevrele de resuscitare fiind practic inutile, avand in vedere ranile grave suferite. Batrana gasita in aceasta dimineata sfasiata de caini si in soc hipotermic, la ... citeste toata stirea