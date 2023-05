Un scurtcircuit electric a fost cauza incendiului care a cuprins o masina care se afla in mers pe strada Stefan cel Mare a municipiului Vaslui. Autovehicolul a ars in proportie de 80%.Pompierii vasluieni au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD tip B2 si echipaje specializate, pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat in mers, in municipiul Vaslui, pe strada Stefan cel Mare, vis-a-vis de Teoklinik. ... citeste toata stirea