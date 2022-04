O noua strategie ANSVSA de crestere a performantelor si eficientizare a activitatii

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) are ca prioritate elaborarea unei strategii multianuale care sa asigure, prin elaborarea de programe, o eficientizare a activitatilor, intr-un cadru coordonat, in contextul cresterii gradului de protectie a sanatatii consumatorilor si acela de a contribui la securitatea alimentara a populatiei.Potrivit unui comunicat, in acest sens a fost demarata elaborarea unei asemenea strategii, care se realizeaza prin ... citeste toata stirea