O profesoara din Barlad, printre castigatorii celei de-a VI-a editii a Concursului #Digitaliada

Fundatia Orange a anuntat lista celor 10 castigatori ai concursului #Digitaliada 6.0, in care profesorii si elevii au avut ocazia sa inscrie resurse educationale digitale. Cele mai bune proiecte au fost premiate cu echipamente electronice si IT in valoare totala de aproximativ 8.900 de euro.Ca in fiecare an, competitia a inclus patru mari categorii: Aplicatii, Continut video, Proiectare didactica si Alte materiale educationale. Pentru fiecare dintre ele a fost premiat cate un material dedicat ... citeste toata stirea