O sansa pentru tinerii someri din Negresti

Primaria din Negresti ii anunta pe tinerii fara serviciu din oras ca au o sansa de a se scolariza si angaja."O sansa pentru tinerii din Negresti cu varste intre 16 si 29 de ani care nu lucreaza si nu urmeaza nicio forma de invatamant". Se spune in anuntul prin care Primaria orasului Negresti fac cunoscut faptul ca Fundatia World Vision Romania desfasoara proiectul "Neet s do it today", cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, prin care se urmareste cresterea ocuparii, ... citeste toata stirea