O tanara din Negresti isi cauta familia biologica

O tanara de aproape 21 de ani, nascuta in Cazanesti, o suburbie a orasului Negresti, isi cauta familia naturala. Prin intermediul unei postari pe retelele de socializare, aceasta cere ajutorul internautilor, spunand ca a fost adoptata cand avea un an, dar ca ar vrea sa-si cunoasca parintii si fratii biologici.In cursul zilei de ieri, 25 mai, o tanara in varsta de aproape 21 de ani, care spune ca parintii naturali s-ar fi nascut in Cazanesti, suburbie a orasului Negresti, a postat un mesaj pe ... citeste toata stirea