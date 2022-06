O tanara nascuta in Vaslui isi cauta familia biologica

O tanara de nici 22 de ani, din Vaslui, abandonata la nastere in spital si crescuta de asistenti maternali, isi cauta familia naturala. Prin intermediul unei postari pe retelele de socializare, aceasta cere ajutorul internautilor, spunand ca numele parintilor din certificatul sau de nastere sunt Mihai si Liliana Rosu.In cursul zilei de vineri, 3 iunie, o tanara in varsta de aproape 22 de ani, care spune ca a vazut lumina zilei in Vaslui, a postat un mesaj pe pagina de socializare "The never ... citeste toata stirea