O treime dintre vasluieni nu au asigurare medicala

In Vaslui, aproape 30% din populatia judetului nu plateste asigurare medicala si nu figureaza pe listele vreunui medic de familie. Majoritatea acestora vin, in caz de nevoie, la unitatile de primire urgente, unde costurile de tratament sunt suportate de stat. In plus, judetul se confrunta si cu o criza a personalului medical.Pentru a incheia o asigurare optionala la sistemul de sanatate costa 2.430 de lei pe an, ceea ce este o suma mare pentru vasluienii fara venituri.Principala urmare a ... citește toată știrea