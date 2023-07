Corneliu Bichinet, fost parlamentar si presedinte al Consiliului Judetean (CJ), si-a continuat, la inceputul acestei saptamani, in cadrul unei conferinte de presa, "foiletonul" "Om Bun - Om Rau" in istoria judetului Vaslui, prin care in conferinta precedenta l-a ilustrat, la "Om Rau", pe actualul prefect Daniel Onofrei. De aceasta data, pe fondul scandalului national legat de azilele de batrani, la rubrica "Om Bun" Bichinet l-a incadrat pe Ionel Armeanu Stefanica, fostul director al Directiei ... citeste toata stirea