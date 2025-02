Operatie in premiera la Spitalul Vaslui. Un tanar paralizat a fost salvat

Un tanar in varsta de 24 de ani, diagnosticat cu terapareza, a fost operat cu succes de o echipa de medici ai Sectiei Ortopedie - Traumatologie de la Spitalul Judetean de Urgenta 'Sfanta Chiriachi' Vaslui, interventia fiind realizata in premiera in unitatea medicala.Tanarul din judetul Iasi a suferit in anul 2016 un grav accident la bazinul de inot ramanand paralizat.Dupa multiple sedinte de kinetoterapie, s-a reusit recuperarea functiei membrelor superioare in proportie de 80%, pacientul ... citește toată știrea