Oprit cu cartuse de vanatoare la frontiera

Politistii de frontiera de la Vama Albita cerceteaza un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova in autoturismul caruia lucratorul vamal s-au descoperit 271 cartuse de vanatoare.Pe 21 decembrie, in jurul orei 17.20, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei un barbat cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, de 41 de ani, la volanul unui autoturism, inmatriculat in Romania.La controlul de frontiera, ... citeste toata stirea