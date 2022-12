Opt instructori auto sanctionati pentru ca nu respectau restrictiile de traseu

Politistii rutieri au identificat in trafic opt masini scoala de soferi ale caror instructori auto nu respectau restrictiile de traseu in intervalele orare stabilite prin hotarare de Consiliu Local. Acestia au fost sanctionati cu amenzi in valoare de 1.750 de lei.In cadrul activitatilor desfasurate de politistii rutieri in perioada 8 - 9 decembrie 2022, intre orel 07.00 - 09.00 si 15.00 - 17.00, au fost identificate in trafic opt autovehicule destinate pregatirii practice in vederea obtinerii ... citeste toata stirea