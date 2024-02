Optimism la CSM Vaslui inainte de confruntarea cu CSM Constanta

Vineri, 9 februarie 2024, CSM Vaslui va infrunta, in deplasare, pe CSM Constanta, in Liga Zimbrilor.Dupa succesul cu CSA Steaua, handbalistii de la CSM Vaslui sunt optimisti si cred ca vor realzia obiectivul de a ramane in prima liga a handbalului romanesc."Am pregatit in cel mai mic detaliu meciul cu Steaua. Suntem foarte fericiti, fiindca de aceasta data noi suntem cei victoriosi. ... citește toată știrea