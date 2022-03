Ora Pamantului sarbatorita la Vaslui

De Ziua Pamantului, maine Primaria municipiului Vaslui ii invita pe vasluieni sa decuplati aparatele electrocasnice neesentiale si sa mearga pentru 60 de minute de distractie in Centrul Civic al municipiului, unde vor avea parte de muzica, dans si antren cu Fanfara "Rotaria", trupa de majorete de la Palatul Copiilor Vaslui si Compania de dans "The SKY" din Iasi."Asa cum deja v-am obisnuit, in ultima sambata a lunii martie va invitam sa ne fiti alaturi si la 20.30 - ora locala - sa stingem ... citeste toata stirea