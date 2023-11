Ordin pe organizatie! Presedintele interimar al PSD Vaslui, Dragos Benea, interzice chermezele dupa arestarea lui Dumitru BuzatuSolicitarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc mai multe astfel de intrevederi, cu ocazia carora membri importanti ai partidului, printre care parlamentari si primari in functie, au purtat discutii cu privire la directiile care trebuie urmate si la liderii care ar fi indreptatiti sa preia conducerea organizatiei, avand in vedere situatia tensionata si ... citeste toata stirea