"Oua incondeiate. Icoane", la o noua editie

La sfarsitul acestei saptamani, vasluienii sunt invitati in Centrul Civic pentru a participa la manifestarile speciale traditionale dedicate Sarbatorilor Pascale: expozitia cu vanzare "Oua Incondeiate. Icoane".La sfarsitul acestei saptamani, de Florii, in centrul municipiului Vaslui va avea loc o noua editie a Expozitiei-Atelier-Vanzare a creatorilor de oua incondeiate si icoane pe sticla si lucrate in lemn.Manifestarea "Oua incondeiate. Icoane." a intrat deja in traditia vasluiana ajungand ... citește toată știrea