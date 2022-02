Parc de joaca in suburbia Bordoc

Consiliul Local Vaslui a aprobat in sedinta de ieri o hotarare care are in vedere amenajarea unui parc de joaca in suburbia Brodoc, initiativa care vine in intampinarea numarului mic de astfel de spatii din oras. Investitia va costa 631 de mii de lei.In sedinta de ieri, Consiliul Local Vaslui a adoptat un proiect de hotarare prin care au fost aprobate documentatia si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amenajare parc de joaca in suburbia Brodoc. Initiativa vine ca ... citeste toata stirea