Parcarea pe locurile persoanelor cu dizabilitati, sanctionata dur de politistii locali barladeni

In 2024, Politia Locala Barlad a dat 95 de amenzi in valoare totala de 197.000 lei si 85 de avertismente soferilor care au parcat pe locurile rezervate pentru persoanele cu dizabilitati. Alti trei soferi au fost amendati de la inceputul anului 2025, cu suma de 6.000 lei, in timp ce alti 10 au primit avertisment.Conducerea Politiei Locale Barlad atrage atentia soferilor sa nu parcheze pe locurile de parcare rezervate pentru persoanele cu dizabilitati. Atentionarea vine in contextul in care,