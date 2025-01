Parcarile cu plata, solutia decongestionarii traficului?

Consilierii locali vasluieni vor decide, in urmatoarea sedinta, daca infiintarea de locuri de parcare cu plata pe bulevardul Stefan cel Mare, intre Sensul giratoriu Decebal - Crucea Garii - Silver Mall, este solutia degongestionarii traficului in municipiul Vaslui. Costul total al proiectului care ar urma sa fie implementat in acest an este de 3,41 milioane lei, din care 1,57 milioane lei achizitia celor 33 de parcometre si a unui numar egal de camere de supraveghere video.Problema traficului ... citește toată știrea