Parintii vasluieni refuza sa-si vaccineze copiii

In ultima sedinta a Colegiului Prefectural, Mihaela Vlada, directoarea Directiei de Sanatate Publica, a atras atentia asupra scaderii gradului de acceptare a vaccinurilor de catre parintii vasluieni. In prezent, rata de vaccinare este de 80%.Potrivit directorului executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, Mihaela Vlada, rata de vaccinare a copiilor este, in prezent, in judetul Vaslui de 80%. Informatia a fost comunicata de lefa institutiei in ultima sedinta a Colegiului ... citește toată știrea